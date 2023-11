Kümmel und Gäste erinnern an Christa Wolf

Weimar. „Kümmels Kultur“ widmet sich am 1. Dezember in Weimars Stadtbücherei dem Leben und Werk der Schriftstellerin Christa Wolf.

Als Hundeexperte und -trainer hat sich der Schöndorfer Thomas Kümmel (Foto) über viele Jahre einen Namen gemacht – auch als Freund der gepflegten Kultur, insbesondere jener aus dem Ostteil Deutschlands, die er nicht der Vergessenheit preisgeben möchte. „Kümmels Kultur“, seine auf Privatinitiative entstandene und – wie der Initiator betont – parteipolitisch neutrale Lese- und Gesprächsreihe, wird nun fortgesetzt. Was Ende Januar mit einem Abend für Erwin Strittmatter begann, erfährt an diesem Freitag, 1. Dezember, eine Neuauflage rund um Christa Wolf. Anlässlich des zwölften Todestages der Schriftstellerin, die zu den bedeutendsten und meistgelesenen der DDR zählte, hat Kümmel für 17 Uhr in den Gewölbekeller der Weimarer Stadtbücherei eingeladen.

Mit Christa Wolf, die als Teenager ihre heute zum polnischen Teil der einstigen Mark Brandenburg gehörende Heimat verlassen musste, stellt Thomas Kümmel einmal mehr eine charakterstarke Persönlichkeit in den Mittelpunkt, die weder in eine ausnahmslos glorifizierende noch in eine kritisierende Schublade passt. Sie ergriff Partei für Künstlerkollegen, die aus der DDR ausgebürgert wurden, und verließ deshalb den Vorstand des nationalen Schriftstellerverbandes. Sie wirkte als Mitglied der Europäischen Akademie der Wissenschaften und Künste. Sie sprach sich zur Wende gegen den Ausverkauf des Ostens aus. Allerdings musste sie in jener Zeit auch einräumen, als junge Frau inoffizielle Mitarbeiterin der Staatssicherheit gewesen zu sein.

Einblick in ihr vielfach ausgezeichnetes, in Ost wie West beachtetes Werk geben an diesem Freitag die CDU-Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann, Ulrike Grosse-Röthig, Landesvorsitzende der Linkspartei, Weimars Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) und Alt-Oberbürgermeister Volkhardt Germer (parteilos).