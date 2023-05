Künstlersicht auf Stadtbild im Wandel

Weimar. Wie Weimar sein Gesicht ab Mitte des 19. Jahrhunderts veränderte, zeigt eine neue Kunstausstellung im Stadtmuseum.

Pünktlich vor Weimars „Langer Nacht der Museen“ am kommenden Wochenende eröffnet Weimars Stadtmuseum an diesem Freitag, 12. Mai, eine neue Ausstellung. Die dann gezeigten Gemälde aus den eigenen Beständen kreisen um ein künstlerisches Thema: die Weimarer Malerschule. Dieser Begriff steht für die vielen Maler, die im 19. und im frühen 20. Jahrhundert in der kleinen Residenzstadt an der Ilm wirkten. Die meisten von ihnen waren Lehrer oder Schüler der großherzoglichen Kunstschule, die Großherzog Carl Alexander im Jahre 1860 gegründet hatte.

Ein oft gewähltes Bildthema war von Anfang an das Weimarer Stadtbild, das sich im 19. Jahrhundert überall modernisierte, besonders seit Weimar 1846/47 an das Streckennetz der Eisenbahn angeschlossen wurde. Diese Entwicklungen sahen die Weimarer Maler mit kritischen Augen. Sie malten nicht nur wichtige Bauten, Straßen und Plätze, sondern insbesondere die Stadtränder, die damals noch stark ländlich wirkten, diesen Charakter aber langsam verloren. Das Stadtmuseum besitzt zahlreiche Stadtansichten, die um 1900 von Vertretern der Weimarer Malerschule gemalt wurden. Diese eindrucksvollen Gemälde halten auch die Erinnerung an eine Umbruchszeit lebendig, die für Weimar von entscheidender Bedeutung war.

Die Ausstellung wird am Freitag um 17 Uhr im Bertuchhaus an der Karl-Liebknecht-Straße eröffnet. Sie ist hier bis zum 15. Oktober dienstags bis sonntags jeweils von 10 bis 17 Uhr zu sehen. Die Auswahl der Bilder traf der Leiter des Stadtmuseums, Alf Rößner. Die erklärenden Texte verfasste der Weimarer Kunsthistoriker Professor Christian Hecht. Die Gestaltung der Schau übernahm das Weimarer Büro Waldmann.