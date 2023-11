Die Tannrodaer Burg ist am Samstagabend Schauplatz eines kulinarisch-musikalischen Angebotes.

Kulinarik und Liedermacher in Tannroda

Tannroda. Ein vegetarisches Menü und/oder ein Konzert sind am Samstag in der Burg-Gaststätte zu erleben.

Einen Abend mit Musik und kulinarischen Genüssen im „Gastraum Heinrich“ bietet die Stiftung der Tannrodaer Burg am Samstag, 4. September, an. Der Sänger und Songschreiber Chris Rasch tritt hier auf. 18 Uhr startet die Veranstaltung mit dem vegetarischen Drei-Gänge-Menü des Burgkochs, das für 39 Euro ohne Getränke angeboten wird. Wer nur das Konzert erleben will, darf sich ab 19 Uhr spontan einfinden – der Eintritt dafür kostet 10 Euro.

Reservierungen: 0176/88094994