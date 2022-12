Kultur-Enthusiasten kommen auf ihre Kosten: Diese Veranstaltungen locken in Weimar um den dritten Advent

Weimar. Weihnachtliche Veranstaltungstipps am dritten Advent-Wochenende in Weimar.

Kulturell ist auch um den dritten Advent in Weimar etliches geboten: Los geht es bereits an diesem Freitag mit dem literarischen Konzert „Lacht hoch die Tür“ ab 18 Uhr in der Jakobskirche. „Es wird weise, witzig und weihnachtlich zugehen. Das zumindest verspricht der Theologe und Journalist Andreas Malessa. Zu seinen Texten greift der Pianist Uli Schwenger in die Tasten“, heißt vom Veranstalter, dem Falkverein. Ebenfalls am Freitag gastiert Kabarettist und Schauspieler Uwe Steimle um 19.30 Uhr in der Weimarhalle.

Der Madrigalchor Weimar lädt am Wochenende gleich zu zwei Konzerten – Samstag in der Evangelische Kirche Oberweimar und Sonntag in der Herderkirche, jeweils 17 Uhr – ein: Unter der Leitung von Annett Fischer erklingt Chormusik von der Renaissance bis zur Gegenwart.

Der Philharmonische Chor Weimar freut sich indes darauf, das Jahr 2022 mit zwei Adventskonzerten zu beschließen: Samstag, 17 Uhr, im Kulturhaus der Zentralklinik Bad Berka sowie am Dienstag, 20 Uhr, in der Neuapostolischen Kirche Weimar.

Am Samstag veranstaltet die Tanzwerkstatt Weimar ihr 9. vorweihnachtliches Tanzmärchen und lädt alle Neugierigen zur Premiere „Die Schneekönigin“ um 14.30 Uhr ins Mon Ami ein. Weitere Vorstellungen finden am Samstag, 17.30 Uhr sowie am Sonntag um 11 und 14.30 Uhr statt.

Das Weimarer Improvisationstheater Ensemble „Öde und Schriller“ lädt am Sonntag, 19.30 Uhr, ins Mascha ein. Ebenfalls am Sonntag erscheint zudem die Weimarer „Galerie Eigenheim“ im Kerzenschein. An der Estey-Organ, einem historischen Harmonium, spielt Michael von Hintzenstern ab 17 Uhr romantische Musik von Franz Liszt oder César Franck. Der Eintritt ist frei.