Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kulturprogramm und Experimente in Buttelstedt

Den ersten seiner beiden diesjährigen Tage der offenen Tür bietet das Lyonel-Feininger-Gymnasium Buttelstedt/Mellingen am Mittwoch an. Schauplatz ist der Standort Buttelstedt, wo 16.30 Uhr ein Kulturprogramm in der Aula den Startpunkt bildet. Bis 19 Uhr haben Mädchen und Jungen aus den umliegenden Grundschulen sowie deren Eltern, aber auch Familien und Freunde der aktuellen Gymnasiasten und sonstige interessierte Gäste die Möglichkeit, sich im Schulhaus umzuschauen. Für den Empfang stehen Schüler der fünften Klasse bereit und helfen den Besuchern bei der Orientierung. In den Räumen gibt es Ergebnisse aus dem Unterricht der jeweiligen Fächer zu sehen – und die Möglichkeit, selbst aktiv zu werden. Aktionen zur Vorstellung der Fremdsprachen, spektakuläre chemische Experimente und die Möglichkeit, persönliche Buttons zu gestalten, gehören zum Angebot. Daneben gibt es Informationen zu Praktika und den Möglichkeiten der Berufs- und Studienorientierung.

Mittwoch, 5. Februar, 16.30 bis 19 Uhr in Buttelstedt, Volkmarsener Platz