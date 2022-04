Kultursommer startet in Tiefengruben

Tiefengruben. Mit einem Chorkonzert und einer Ausstellung der Fachhochschule Erfurt beginnt am Sonntag der 26. Tiefengrubener Kultursommer.

Die Tiefengrubener eröffnen an diesem Sonntag, 24. April, die 26. Auflage ihres Kultursommers im Ort. Unter dem Titel „Komm, holder Lenz“ gibt der Chor „a tempo“ unter der Leitung von Veronica Pfennig zum Auftakt ein Konzert in der Kirche. Beginn ist um 17 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei, eine Spende für die Kulturarbeit im Bad Berkaer Ortsteil aber erwünscht. Auch diesmal wird der Musik im Gotteshaus die Eröffnung einer Ausstellung folgen. Die neue Schau zeigt studentische Seminararbeiten, die an der Fachhochschule Erfurt zum Rundplatzdorf Tiefengruben entstanden. Die von der IG Kultursommer und der FH gemeinsam konzipierte Ausstellung ist bis 19. Mai in der täglich geöffneten Kirche zu sehen.