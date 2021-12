Kulturstadt Weimar auf ganz großer Sport-Bühne

Weimar. Mit der Deutschland-Tour ist Weimar im August bundesweite Aufmerksamkeit sicher.

Nun ist es offiziell. In einer Video-Konferenz haben die Veranstalter der Deutschland-Tour bekanntgegeben, dass Deutschlands wichtigstes Profi-Etappenrennen 2022 am 24. August in Weimar mit einer Neuerung startet: Der Auftakt zur Tour erfolgt mit einem klassischen Prolog über eine Strecke von rund fünf Kilometern.

Auf dem bis dahin sicher auch fertiggestellten Goetheplatz soll der Start erfolgen, das Ziel ganz „in der Nähe liegen“. Viel mehr wollte der Sportliche Leiter der Tour und frühere Profi Fabian Wegmann zur Strecke noch nicht sagen. Doch mit dem Goetheplatz bleiben nur der Theaterplatz, die benachbarte Schwanseestraße oder der Stepháne-Hessel-Platz vor dem Bauhausmuseum als mögliche Platzierungen für das Ziel. Die Strecke dürfte nach der gelungenen Etappen-Durchfahrt in diesem Jahr wohl wieder über die Friedensstraße, vorbei am Goethe- und-Schiller-Archiv, über die Kegelbrücke, den Burgplatz und die Ackerwand führen. Je nach Platzierung des Zielstrichs könnte es für eine ausreichende Streckenlänge von dort über die Steubenstraße oder über die Marien-, die Berkaer und die Breitscheidstraße weiter gehen. Ebenso denkbar ist allerdings, dass die Route nach dem Start zunächst durch die Nördliche Innenstadt führt. Oberbürgermeister Peter Kleine erinnerte daran, dass das Rennen schon bei der Etappen-Durchfahrt in diesem Jahr viele Menschen an die Strecke zog, und das bei schlechtem Wetter. Bei einem Prolog gebe es für die Weimarer und ihre Gäste dagegen noch viel mehr zu sehen. Er hat keinen Zweifel, dass die Zuschauerresonanz groß wird. Nicht zuletzt komme die Tour mit einem umfangreichen Rahmenprogramm für viele Altersgruppen.

Das Stadtoberhaupt sieht in dem sportlich-medialen Höhepunkt eine gute Gelegenheit, bundesweit für Weimar zu werben und vor allem zu zeigen, dass die Kulturstadt auch ein sportliches Großereignis stemmen kann. Im August hatte die Stadt die Organisatoren auch dadurch überzeugt, wie schnell sie Streckenposten aus den Weimarer Sportvereinen gewinnen konnte.

Nicht eben unwichtig ist es für die Hotels und Pensionen, dass mit dem Tourtross auch einige Übernachtungen anfallen dürften. In diesem Jahren waren das 132 Fahrer plus Teams, Organisatoren, Begleitprogramm und Medienvertreter.

Der Deutschland-Tour sind auch 2022 Live-Übertragungen in ARD und ZDF bereits sicher. Ausgerechnet für den Prolog ist das aber noch nicht der Fall. Die Organisatoren waren zuversichtlich, dass auch das noch gesichert werden kann.