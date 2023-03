Die vier großen Kirchenfenster auf der Südseite von St. Ursula sollen als erstes in die Kur genommen werden, erklären Anneliese Eisenberg und Matthias Rathmann.

„KulturZeit“ für die Fenster-Kur in Taubachs Kirche

Taubach. Vorstellung des Programms für die Benefiz-Kulturreihe in diesem Jahr in Taubachs Kirche St. Ursula.

Als vor zehn Jahren erstmals die „KulturZeit“ in St. Ursula veranstaltet wurde, verband die Kirchengemeinde Taubach damit eine große Hoffnung: Die Einnahmen sollten helfen, die seinerzeit sanierungsbedürftige Kirche in die Zukunft zu retten. Der Erfolg überrascht alle Beteiligten: Rund 32.000 Euro Spenden konnten seit 2013 allein bei den „KulturZeit“-Veranstaltungen gesammelt werden. Hinzu kommen weitere Spenden in Höhe von insgesamt 51.000 Euro, informiert Anneliese Eisenberg, stellvertretende Vorsitzende des Gemeindekirchenrats, bei Vorstellung des Programms für die Benefiz-Kulturreihe 2023.

Künstlerinnen und Künstler zeigen sich solidarisch mit der Gemeinde und verzichten auch weiterhin auf ihr Honorar. Dach und Turm sind saniert, die Statik ist gesichert, die historische Kirchenuhr und die Witzmann-Orgel sind restauriert: „Jetzt werden Spenden für Erhalt und Pflege von Kirche und Orgel benötigt“, sagt Matthias Rathmann, der die Benefizreihe organisiert und koordiniert. Er verweist auch auf die nächste größere Sanierungsmaßnahme: die Instandsetzung der Kirchenfenster. Vor allem jene vier Fenster auf der Südseite müssen in die Kur genommen werden. Auf rund 28.000 Euro wird diese Baumaßnahme veranschlagt, davon sind knapp 9000 Euro an Eigenmitteln aufzubringen.

Mit der „KulturZeit“ 2023 verbindet sich die Hoffnung, diese Summe aufbringen zu können, damit diese vier Fenster denkmalgerecht saniert werden können. Eröffnet wird die Kultur-Reihe am Dienstag, 28. März, 19.30 Uhr, traditionell mit einer Literarisch-musikalischen Soiree: DNT-Generalintendant Hasko Weber liest aus Shakespeares „Hamlet“, das Amalia-Quartett interpretiert Mendelssohns Streichquartett f-Moll op. 80. Bis zum 10. Dezember folgen weitere zehn Veranstaltungen. Chorkonzerte mit dem Männerchor Taubach (23. April) und dem Frauenchor Taubach (13. Mai) sowie bei gemeinsamen Auftritten wie dem „Abendsingen“ (30. Juni, mit dem Posaunenchor Taubach) und dem Adventssingen (10. Dezember) wie überhaupt die Benefiz-Reihe auch das künstlerische Potenzial des Weimarer Ortsteils entdecken helfen soll.

Im „Taubacher Orgelherbst“ bringen Orgelstudierende von Professor Martin Sturm, Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, die restaurierte Witzmann-Orgel zum Klingen (2. September, 7. Oktober, 25. November). Nicht fehlen darf wiederum eine Ausstellung, diesmal unter dem Motto „Malen für Taubach“ (Vernissage: 18. Juni). Das Programm komplettieren zwei weitere Literarisch-musikalische Soireen: Frank Quilitzsch stellt sein neues Buch „Alter, du wirst abgehängt“ vor, dazu musizieren Wolf-Günter Leidel, Orgel, und Gerhard Gläßer, Pauken (23. Mai), der Kammerchor Collegium Canticum gibt die musikalische Umrahmen zur Lesung von Wolfgang Haak (12. September). Sie alle unterstützen nach den Worten von Matthias Rathmann auch das gemeinsame Anliegen: „Die Kirche St. Ursula soll neben den innerkirchlichen Aufgaben auch 2023 der kulturelle Mittelpunkt von Taubach bleiben.“