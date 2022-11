Bestsellerautorin Mariana Leky ist in Weimar zu Gast.

„Kummer aller Art“ – Mariana Leky liest in Weimars LiteraturEtage

Weimar. Literarische Gesellschaft Thüringen lädt zu Lesung mit Mariana Leky nach Weimar.

Die Literarische Gesellschaft Thüringen lädt am Donnerstag, 24. November, zu einer Lesung mit der Autorin Mariana Leky in die „LiteraturEtage“. Im Fokus steht das im Juli erschienene Buch „Kummer aller Art“.

Mariana Leky studierte nach einer Buchhandelslehre Kulturjournalismus an der Universität Hildesheim. Sie lebt in Berlin und Köln. Bei DuMont erschienen der Erzählband „Liebesperlen“ (2001), die Romane „Erste Hilfe“ (2004), „Die Herrenausstatterin“ (2010) sowie „Bis der Arzt kommt.“ (2013). 2017 veröffentlichte sie den Spiegel-Bestsellerroman „Was man von hier aus sehen kann“, der auch für das Kino verfilmt wird, heißt es. Beginn ist um 19 Uhr. Karten gibt es für 15 Euro, ermäßigt 12 Euro, in der Eckermann-Buchhandlung.