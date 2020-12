Kunden erfüllen in Weimar 70 Wünsche

70 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die in Wohngruppen der Georg-Haar-Stiftung leben, werden zu Weihnachten von Kaufland-Kunden beschenkt. Die Kette hat dieses Jahr erstmals eine Weihnachtswunschbaum-Aktion ausgerichtet. In Weimar wurde die Haar-Stiftung als Begünstigte ausgewählt. Deren Schützlinge konnten sich vorab aus dem Marktsortiment ein Geschenk aussuchen und auf einem Wunschzettel notieren. Kärtchen mit den Wünschen wurden an einen Weihnachtsbaum im Eingangsbereich des Marktes gehängt. Kunden, die den Kindern auf diese Weise eine Freude bereiten wollten, konnten sich eine Karte auswählen und das darauf vermerkte Geschenk am Informationsschalter bezahlen. Die Beschenkten im Alter zwischen fünf Monaten und 21 Jahren dürfen sich unter anderem auf Plüsch-Teddys, Holzspielzeug, Legosteine, Bluetooth-Lautsprecher und Kopfhörer freuen. Am Freitag holte die Stiftung die Weihnachtspakete ab.

Dazu, dass sich sämtliche Wünsche zu Heiligabend erfüllen können, trug nicht allein die Kundschaft an der Humboldtstraße bei. Der Weimarer Markt erhielt bei der Aktion Unterstützung von den Jenaer Filialen in Lobeda und Löbstedt.