Weimar. Die Seebrücke Weimar und die Initiative für Freundlichkeit forderten am Samstag auf dem Theaterplatz „Ein Weimar ohne Grenzen“.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kundgebung für mehr Solidarität

Ohne Zwischenfälle verlief am späten Samstagnachmittag die Kundgebung der Initiative „Seebrücke Weimar“ für grenzenlose Solidarität auf dem Theaterplatz. Auf Transparenten und in verschiedenen Redebeiträgen wurden „Offene Grenzen“ und eine Aufnahme von Geflüchteten aus griechischen Flüchtlingslagern in Weimar gefordert. Polizeibeamte kontrollierten die Einhaltung der Sicherheitsabstände, da zeitweise mehr als die zugelassenen 50 Demonstranten auf dem Platz waren.