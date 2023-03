Der 8. März ist ein zentrales Datum, wenn es um mehr Gerechtigkeit für Frauen in Beruf, Gesellschaft, Familie geht.

Kundgebung in Apolda zum Frauentag

Apolda. Am 8. März machen Frauen bundesweit darauf aufmerksam, dass sie in vielen Belangen noch immer benachteiligt werden gegenüber Männern – auch in Apolda.

Auf dem Markt in Apolda findet am Mittwoch, 8. März, von 10 bis 16 Uhr, eine Kundgebung zum Internationalen Frauentag statt. Ungleiche Bezahlung, geringere Aufstiegschancen in Wirtschaft und Politik, Doppelbelastungen durch Job und Familie: Auch 2023 gebe es noch immer keine Geschlechtergerechtigkeit, teilt die Landtagsabgeordnete Lena Saniye Güngör (Linke) mit. Die Kundgebung findet im Rahmen der Kampagne „Thüringen überall gleich gut“ der Linke-Landtagsfraktion statt.