Kundgebung in Weimar mit Schweigeminute für Angriffsopfer

Weimar. Die Weimarer Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine” plant eine erneute Kundgebung auf dem Theaterplatz. Aktuelle Ereignisse zwingen zum Innehalten.

Die Initiative „Für Frieden und Solidarität mit der Ukraine” lädt am Sonntag, 8. Oktober, zu ihrer mittlerweile 87. Kundgebung auf den Weimarer Theaterplatz ein. Inhaltlich beschäftigt sich die Kundgebung mit dem russischen Raketenangriff am Donnerstag dieser Woche auf ein Dorf in der Region Charkiw. Dabei kamen Medienberichten zufolge 51 Menschen ums Leben, darunter auch ein sechs Jahre altes Kind. Zum Gedenken an die Opfer wird es eine Schweigeminute geben.

Weitere Themen der Kundgebung sollen aktuelle Informationen aus der Ukraine, aktuelle Hilfsprojekte und die Aktion Kunst für den Frieden sein. Es gibt zudem Raum für persönlichen Austausch. Beginn der Kundgebung ist 17 Uhr.