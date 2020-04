Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kundgebung nur mit Transparenten in Weimar

Mit einer Transparente-Kundgebung hat sich Fridays for Future Weimar am Freitag am globalen Klimastreik beteiligt. Unter Sicherheitsvorkehrungen und mit wenigen Aktiven wurden Schilder und Banner vor dem Deutschen Nationaltheater platziert, das sich mit einem Transparent und einem Bläserstück selbst an der Aktion beteiligte. Die Proteste wurden im Internet unter #NetzstreikFürsKlima übertragen. Die Bewegung fordert, dass Corona-Antworten sozialen und ökologischen Kriterien entsprechen.