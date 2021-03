Kunst des Buchbindens in Weimar Schritt für Schritt erklärt

Weimar. „Mach mit! Kreativ @home“ fordert die neue regelmäßige Online-Kreativwerkstatt der Klassik Stiftung Weimar Kinder und Jugendliche auf.

Mit ihrem neuen digitalen Vermittlungsangebot wendet die Klassik Stiftung Weimar sich an Kinder und Jugendliche. Start ist am Donnerstag, 25. März: „Mach mit! Kreativ @home“ ist eine kostenfreie Online-Werkstatt für 8- bis 14-Jährige.

An jedem zweiten und vierten Donnerstag im Monat lädt die Online-Werkstatt zwischen 15.30 und 17 Uhr zu wechselnden Themen mit Bezug zu den Sammlungen der Stiftung ein. Das Angebot öffnet die Museumswerkstätten virtuell und ermöglicht auch unter Corona-Bedingungen die Teilnahme an wechselnden Werkstattangeboten.

Das Besondere: Die Veranstaltungen sind live und finden in kleinen Gruppen statt. Eine Museumspädagogin führt die Teilnehmenden Schritt für Schritt von den ersten Ideen bis zum fertigen Ergebnis und steht jederzeit für Fragen bereit. Benötigt werden nur ein Computer oder Tablet mit Kamera und Mikro sowie ein Internet-Zugang, für die kreativen Aktivitäten sind übliche Haushaltsmaterialien ausreichend.

Bei der Auftakt-Werkstatt am 25. März geht es um die alte Kunst des Buchbindens, anknüpfend an die historische Werkstatt Otto Dorfners im Museum Neues Weimar. Dabei stellen die Teilnehmenden ihre ganz persönlichen Notizbücher her. Zur besseren Organisation wird vorab um Anmeldung unter bildung@klassik-stiftung.de gebeten.