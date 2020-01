Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kunst, Kultur und Künstler unter dem Hammer

Als offene Bühne für individuelle künstlerische Projekte präsentierte sich am Sonntagabend einmal mehr das Projekt Eins mit dem Format (M)eins. Eingeladen hatte das Dikuk, das Deutsche Institut für Kabarett und Kleinkunst. Nach Angaben der Veranstalter soll dieses Format in Zukunft etabliert und regelmäßig veranstaltet werden. Mit einer bemerkenswerten Veranstaltung wird das Dikuk am Sonntag, 12. Januar, 17 Uhr,die Kulturszene Weimars aufmischen: Organisiert wird nicht nur ein Nachtflohmarkt auf zwei Etagen, sondern als Höhepunkt des Abends ab 19 Uhr eine Kultur- und Künstlerversteigerung im Projekt Eins an der Schützengasse 2. Ein Klezmer-Duo für die Küche? Ein Pianist fürs Wohnzimmer? Es wird spannend. Anmeldung für einen Flohmarktstand (5 € Standgebühr) unter kleinkunst-institut@posteo.de. Der Eintritt ist frei.