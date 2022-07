„Kunst rotiert“ im Weimarer Schießhaus

Weimar. Zur dritten Benefiz-Galerie laden die Mitglieder des Rotary Club Weimar-Bauhaus Interessierte am Freitag, 1. Juli, ins Schießhaus ein.

Unter dem Titel „Kunst rotiert“ laden die Mitglieder des Rotary Club Weimar-Bauhaus Interessierte am Freitag, 1. Juli, um 20 Uhr zur dritten Benefiz-Galerie ins Schießhaus ein. Für die Vernissage ist an diesem Abend ein besonderes Highlight geplant. Bei der Gewinn-Aktion „Brillant im Glas“ können Teilnehmende einen echten Brillanten gewinnen.

Bis Sonntag, 3. Juli, haben Kunstliebhaber und Investoren dann die Möglichkeit, Werke aus einem breiten Spektrum von namhaften Künstlerinnen und Künstlern mit lokalem Bezug zu erwerben. Zu sehen sind Malereien, Grafiken und Collagen von Wolf Bertram Becker, Lezzueck Coosemans, Julia Kneise, Adam Noack sowie von Sophie von Hayek und Christiane Wachter. Robert Krainhöfner zeigt Skulpturen mit Holz und Petra Töppe Keramikarbeiten.

Spektakuläre Drucke auf Alu-Dibond mit Acryl-Front bietet – in seinem ganz eigenen Stil – Jens-Christian Wittig als digitale Transformationen zum Verkauf. Der Rotary Club unterstützt seit 17 Jahren viele soziale Projekte in Weimar und der ganzen Welt. Ein wichtiger Baustein der Arbeit ist unter anderem der Erhalt und die Weiterentwicklung des Kinder-Clubs Kramixxo in Weimar.