Kunst unterm Hammer

Niedergrundstedt. Das Hofatelier Niedergrunstedt richtet am 23. September ab 15 Uhr seine Kunstauktion aus.

Zur Kunstauktion öffnet das Hofatelier Niedergrunstedt am Samstag, 23. September, um 15 Uhr seinen großen Saal. Die Bilder, die zur Versteigerung kommen, können Interessierte von 13 Uhr an in Augenschein nehmen. Wer einmal da ist, kann auch gleich die beiden Ausstellungen anschauen: im Saal Malerei von Frank Lennartz und in der Vitrine Keramik von Lola Lennartz unter dem Titel „En Detail“. Die „kleine Galerie“ im Hof zeigt Malerei und Zeichnungen von Eva-Maria König unter dem Titel „Gesichter-Gesichte-Ahnen“.

„En Detail“ ist die fünfte gemeinsame Ausstellung, bei der Lola Lennartz und ihr Sohn Frank Malerei und Keramik zeigen. Lola Lennartz ist Spielzeugdesignerin und widmet sich seit zwölf Jahren der Keramik. Vorrangig entstehen Menschen und Tiere mit verschiedenen Bemalungen und Abstraktionen. „Das Besondere an ihren Kunstwerken ist, dass diese ohne feine Gesichtszüge auskommen, die Körpersprache steht im Vordergrund. Zusätzlich inspiriert durch angeschwemmtes oder weggeworfenes Holz gestaltet sie daraus Objekte und erschafft neue 3D-Konstellationen“, so Lola Lennartz’ Nichte Suanne Wenzel über die Künstlerin.

Über den Maler Frank Lennartz sagt sie: „Für seine Werke verwendet er gern Altes und Weggeworfenes. Dieses wird neu arrangiert und so platziert, dass es bewusst an die Herkunft erinnert. Meist arbeitet er an 20 Bildern gleichzeitig und malt dabei mit allem, was Spuren hinterlässt.“

Hans-Joachim Becker, zweiter Vorsitzender des Kunstvereins, charakterisiert die Arbeit von Eva-Maria König, die in Niedergrunstedt eine Auswahl aus zwei Werkreihen präsentiert: „Ahnen“ und Porträts. „Sie arbeitet spielerisch. Ihre Basis ist Playing Art. Mit nur ein paar Strichen trifft sie das Wesentliche einer Person“, so Becker.

Das Hofatelier ist samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet.