Zum Erzählcafé öffnet sich am Mittwoch die ACC-Galerie.

Kunstfest fragt Bürger in Weimar zu gesellschaftlichen Verführungen

Weimar. Mit einem, Erzählcafé, das gesellschaftliche Verführungen ergründen will, ist das Kunstfest am 13. Juli zu Gast in der ACC-Galerie.

Ein Vorgeschmack aufs Kunstfest bietet sich am Mittwoch, 13. Juli, um 19 Uhr in der ACC-Galerie am Burgplatz. Im Rahmen des Projektes „Dirty Talking – Thüringer Verführungen“ wollen beteiligte Künstler, Kulturmanager und Wissenschaftler bei einem Erzählcafé mit Bürgern ins Gespräch kommen. Die Gäste sollen schildern, worin für sie Kraft und Gefahr gesellschaftlicher Verführungen liegen. Die Teilnahme ist gratis.