Kunstfest Weimar: „Dances with Ligeti“ abgesagt

Weimar. Tanz trifft beim Kunstfest Weimar erst einmal nicht auf Ligeti: Die Aufführungen mussten wegen Verletzung eines Tänzers abgesagt werden.

Aufgrund der Verletzung eines Tänzers muss das Projekt „Hear eyes move. Dances with Ligeti“ leider ersatzlos auf 2022 verschoben werden. Das teilte am Montag die Sprecherin des Kunstfestes Weimar mit. Die Aufführungen sollten vom 2. bis 4. September in der Redoute stattfinden. Bereits erworbene Karten können zu den üblichen Öffnungszeiten an der Theaterkasse gegen ein Ticket für eine gleichwertige Vorstellung oder gegen einen drei Jahre gültigen Gutschein getauscht werden. Alternativ erhalten Kartenkäuferinnen und -käufer bei Vorlage der Eintrittskarte den Kaufpreis zurück.