Kunstfest Weimar: Finaler Reigen

Rolf C. Hemke, Intendant des Weimarer Kunstfestes und Ideengeber des Reenactements „438 Tage NSU-Prozess“ nimmt an der Diskussionsrunde in Jena teil.

Weimar. Das Kunstfest Weimar endet an diesem Wochenende mit letzten Veranstaltungen.

Offiziell endet das Kunstfest Weimar zwar am Samstag. Doch am Sonntag, 12. September, folgen ein Konzert am Stern im Ilmpark Weimar (14.30 Uhr), Performances im Park Holzdorf (15 und 16 Uhr) und im Volksbad Jena eine Diskussionsrunde (11 Uhr) zu „438 Tage NSU-Prozess – Was kann eine künstlerische Aufarbeitung leisten?“. Diese Veranstaltung findet im Rahmen des Projektes „Kein Schlussstrich! Jena und der NSU-Prozess“ statt.