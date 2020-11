Kunstkurse in Weimar entfallen wegen Heizungsbau

Bedingt durch Bauarbeiten an der Heizungsanlage kommt der Kursbetrieb an der Mal- und Zeichenschule Weimar bis 22. November zum Erliegen.

Wegen einer umfangreichen Umbaumaßnahme an der Heizungsanlage bleibt die Mal- und Zeichenschule bis zum 22. November geschlossen. Darüber hat die Einrichtung in der Seifengasse am Donnerstag informiert. Die Arbeiten würden sich noch bis in die nächste Woche hinein ziehen, teilte sie mit. Für versäumte Kursstunden hat sie ihren Teilnehmern Gutschriften angeboten, die bei der Buchung von Angeboten verrechnet werden können.

Darüber hinaus teilte die Mal- und Zeichenschule mit, dass sie den Kursbetrieb in der Keramik- und der Grafikwerkstatt bis zum 30. November einstellen wird. Gründe für diesen Schritt nannte sie nicht. Das Büro der Mal- und Zeichenschule sei aber weiterhin werktags von 9 bis 15 Uhr besetzt.

Die Mal- und Zeichenschule gehört neben der Volkshochschule zu den Bildungseinrichtungen, die auch im Teil-Lockdown weiter Kurse durchführen dürfen.

www.malschule-weimar.de