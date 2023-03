Das Gebäude der Mal- und Zeichenschule in der Seifengasse.

Kunstmarkt vor Ostern in der Weimarer Mal- und Zeichenschule

Weimar. Insgesamt 27 Kunstschaffende zeigen am 26. März ausgewählte Arbeiten zum Gucken und Kaufen.

Ein Ereignis der besonderen „ART“, hat die Weimarer Mal- und Zeichenschule angekündigt: Zwei Wochen vor Ostern präsentieren sich die lehrenden Künstlerinnen und Künstler der Weimarer Mal- und Zeichenschule und eingeladene auswärtige Künstlerfreundinnen und -freunde mit ihren Werken. Das heiße: „Die Schule macht Platz für Meisterliches – und es gibt jede Menge ,EinzigARTiges’ zu entdecken!“, teilte die Einrichtung in der Seifengasse in einer Presseinformation zu der Veranstaltung am 26. März mit.

Insgesamt stellen den Angaben zufolge 27 Kunstschaffende in der Mal- und Zeichenschule aus. „Wer kommt, darf staunen: die Ateliers in der Seifengasse werden gefüllt sein mit den verschiedensten künstlerischen Arbeiten, kurz, mit lauter schönen, ausgefallenen, besonderen Dingen – ob Gemälde, Grafiken, Schmuck, Figürliches oder österliche Unikate.“ Alle angebotenen Kunstwerke könnten natürlich auch käuflich erworben werden – zum selber Behalten oder auch zum Verschenken. Zur Stärkung der Besucherinnen und Besucher der Veranstaltung in der Mal- und Zeichenschule sind unter anderem „feine Schnittchen“ angekündigt.

Kunstmarkt: Sonntag, 26. März, 10 bis 18 Uhr; Seifengasse; www.malschule-weimar.de