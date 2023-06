Kunstwettbewerb für Studenten: Siegerbilder werden ausgestellt

In der Mensa am Park werden die Ausstellungen der Studierenden der Universität und Hochschule Weimar geehrt.

Weimar. Die Gewinner des „Du lebst Bauhaus?“-Kunstwettbewerbs werden in Weimar gekürt.

Im Rahmen einer Vernissage am Montag, den 26. Juni, um 17.30 Uhr werden die Gewinner des Kunstwettbewerbs „Du lebst Bauhaus“ geehrt. Die Veranstaltung, die durch das Studierendenwerk Thüringen und Gerstaecker unterstützt wurde, findet in der Mensa am Park in Weimar statt. Der Wettbewerb richtet sich laut Pressemitteilung des Vereins „Studierende gestalten Raum“ an Studierende der Universitäten und Hochschulen in und um Weimar. Diese haben ihre Bilder als zwei mal zwei Meter Großformate für den Speisesaal der Mensa entworfen, die zu diesem Anlass zum ersten Mal öffentlich präsentiert werden. Ein Teil des Events ist eine Vorstellung der Werke durch die Kunstschaffenden selbst sowie eine offizielle Siegerehrung. Es werden leichte Erfrischungen gereicht.