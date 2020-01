Kurioses am letzten Tag des Jahres in Weimar und Blankenhain

Ein verspielter Vierbeiner, verlorene Schlüssel und ein vermeintlicher Fahrzeugbrand gehören zu den kuriosen Seiten des letzten Tages im alten Jahr.

Die Freiwillige Feuerwehr Blankenhain bewies dabei tierische Fähigkeiten: Sie wurde kurz nach 8 Uhr alarmiert, weil ein Hund nahe der Crossstrecke frei auf der Straße in Richtung Lohma lief. Dabei war der schwarz-braune Setter bereits leicht von einem Auto erfasst worden. Da sich das verspielte Tier weiter nahe der Straße aufhielt, wurde sie kurzerhand voll gesperrt. Mit einem Hundehalter, der zufällig vor Ort war, wollten die Kameraden den Setter mit Leckerlies zur „Aufgabe“ bewegen. Schließlich konnten sie ihn auf ein Gartengrundstück locken, anleinen und dem Tierheim Pflanzwirbach übergeben.

Überglückliche Hundebesitzer holten ihren „Vermissten“ Silvester wieder ab

Das Tier war zwar gechipt, eine Zuordnung aber war zunächst nicht möglich. Über soziale Netzwerke fanden sich aber die Besitzer, eine junge Familie mit Kindern, die sich noch abends meldete und ihren „Vermissten“ Neujahr überglücklich in die Arme schließen konnte. Der Hund war während ihres Urlaubs aus der Obhut des Opas entwischt und bereits rund eineinhalb Tage unterwegs, ehe die Feuerwehr dafür sorgte, dass er wieder nach Hause fand.

Hilfsbereite Anwohner fischten mit dem Zusteller nach dem Autoschlüssel, der in einen Gully gefallen war. Foto: Luise Göbel

Qualmende Standheizung rief Weimarer Feuerwehr auf den Plan

Die Weimarer Feuerwehr wurde Silvester zu einem mutmaßlichen Löscheinsatz in die Amalienstraße gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass der „verdächtige“ VW-Kleinbus nicht zu brennen drohte, wie eine Augenzeugin befürchtete. Die Standheizung war in Betrieb und hatte für etwas Qualm gesorgt.

Paketbote fischte mit Anwohnern in einem Gully nach seinem Autoschlüssel

Glück im Unglück hatte Silvester ein Paketbote: Nachdem ihm beim Verlassen eines Grundstücks in der Wallendorfer Straße der Autoschlüssel in einen Gully geplumpst war, war guter Rat in Form der hilfsbereiten Nachbarschaft sofort zur Stelle. Nach knapp einer halben Stunde gelang es, den Schlüssel mithilfe eines langen Geschenkbands, eines Kühlschrank-Magneten und eines Schlüsselrings wieder ans Tageslicht zu befördern. Autoschlüssel gerettet – und die Zustellung der restlichen Pakete ebenfalls.