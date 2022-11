Kurstadt Bad Berka gedenkt aller Kriegsopfer

Bad Berka. 110 Menschen, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen, liegen auf Bad Berkas Friedhof begraben.

Mit Gästen aus Politik, Kirchgemeinde und Bundeswehr gedachte Bad Berka am Volkstrauertag der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft.

Auf dem Friedhof der Kurstadt fanden 110 Menschen ihre letzte Ruhe, die während des Zweiten Weltkrieges in Bad Berka ums Leben kamen. 22 von ihnen starben beim Luftangriff auf den Bahnhof am 5. April 1945. Ebenfalls im April 1945 wurden hier 64 Buchenwald-Häftlinge bestattet, die die Todesmärsche nicht überlebten und in den Straßengräben und in der Tongrube der Ziegelei verscharrt wurden. Auf Befehl der amerikanischen Besatzungsmacht mussten Bad Berkaer Nationalsozialisten die Leichen exhumieren und an würdiger Stelle beisetzen. Die Leiche eines weiteren Häftlings wurde erst in den 1950er-Jahren in der Tongrube entdeckt und ebenfalls zum Friedhof überführt. Schließlich fanden hier auch 23 Wehrmachtssoldaten ihre letzte Ruhestätte.

Die Stele, die an die Opfer des Faschismus erinnert, wurde 1948 von dem zeitweise in Bad Berka lebenden Künstler Bruno Eyermann geschaffen, der auch Schöpfer der Figur auf dem Goethebrunnen ist. Im Vorfeld des Volkstrauertages ließ die Stadt die Gedenkstätte für rund 5000 Euro sanieren. Auch der Grabstein von Adolf Brütt wurde dabei aufgearbeitet.