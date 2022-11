Kurz & knapp

Das Deutsche Nationaltheater in Weimar.

Ein Gesprächskonzert im DNT, Schuberts „Winterreise“ im Forum Seebach, ein Stummfilm-Klassiker im Lichthaus sowie ein Klavierabend sorgen für gute Unterhaltung.

Gesprächskonzert im DNT-Foyer in Weimar

Einblicke in das Leben und Schaffen des Schweizer Komponisten Joachim Raff bietet am Samstag, 19. November, 11 Uhr, im Foyer des DNT ein Gesprächskonzert mit dem Titel „Zwischen Idylle und Abgrund“. Den Vortrag umrahmen Musiker der Staatskapelle mit Streichquartetten von Raff.

Franz Schuberts „Winterreise“ im Forum Seebach Weimar

Der Liederzyklus die „Winterreise“ von Franz Schubert ist am Sonntag, 20. November, um 16 Uhr im Forum Seebach zu hören. Tenor Bernd Schneider verkörpert denn Mann, der an seiner nicht erwiderten Liebe zu scheitern droht. Am Klavier begleitet ihn Pianist Martin Högner.

Konzert auf Schloss Ettersburg im Gewehrsaal

Das zweite Konzert der jungen Ragna-Schirmer-Reihe „aufgeSCHLOSSen“ findet diesmal gemeinsam mit Camillo Radicke (Klavier) und Florian Mayer (Violine) am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr im Gewehrsaal statt. Der Eintritt kostet 30 Euro.

Fauré-Requiem zum Totensonntag in Weimarer Herderkirche

Zum Totensonntag am Sonntag, 20. November, um 17 Uhr laden die Musiker der Akademischen Orchestervereinigung und des Universitätschores der Friedrich-Schiller-Universität Jena zur Aufführung in die Herderkirche Weimar ein. Karten gibt es für 20 Euro, ermäßigt 16 Euro (Mittelschiff) oder für 15 Euro, ermäßigt 7 Euro (Empore) im Kirchenladen und an der Abendkasse. Einlass ist um 16.30 Uhr.

Stummer Klassiker im Lichthaus-Kino Weimar

Das Lichthaus-Kino zeigt am Sonntag, 20. November, 19.30 Uhr Carl Theodor Dreyers berühmten Stummfilm von 1928 über den Gerichtsprozess und die Hinrichtung der Jeanne d’Arc. Den stummen Klassiker präsentiert der Weimarer Stummfilmpianist Richard Siedhoff live vertont am Flügel.