Kurz & knapp

Die erste „Transcultural Music Session“ findet am Samstag, 19. November, im Saal Am Palais statt. Auch die Eröffnung des Schreibwettbewerbs „Weimarer Buchlöwe“ steht kurz bevor.

„Transcultural Music Session“ im Saal Am Palais in Weimar

Die erste „Transcultural Music Session“ veranstaltet das International Office der Weimarer Musikhochschule mit dem Unesco-Lehrstuhl für Transcultural Music Studies am Samstag, 19. November, um 16 Uhr im Saal Am Palais. Eingeladen sind zwei afghanische Musiker, die auf den Instrumenten Rubab, Dhol und Tula spielen. Der Eintritt ist frei.

Finissage in Galerie Eigenheim in Weimar

Die Galerie Eigenheim lädt Besucherinnen und Besucher zur Ausstellung „Materialize“ ein. Dazu findet am 19. November um 19 Uhr eine Kuratorenführung statt. Davor haben Gäste die Möglichkeit, ab 16 Uhr Einblicke in ein breites künstlerisches Spektrum zu gewinnen. Dieses zeigt unter anderem Arbeiten aus Glas, Stahl, Holz, Marmor, Wolle, Teer oder Porzellan.

Eröffnung des Schreibwettbewerbs „Weimarer Buchlöwe“

Der Schreibwettbewerb für Grundschüler „Weimarer Buchlöwe“ 2022/23 wird am Dienstag, dem 22. November, in der Stadtbücherei, Steubenstraße 1, und am Mittwoch, 23. November, in der Zweigstelle in Schöndorf eröffnet. Beginn ist jeweils 10 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Nachmittagskonzert im Forum Seebach in Weimar

Zu einem Violon-Konzert im Forum Seebach laden Studierende der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ Weimar am Dienstag, 22. November, um 16 Uhr ein. Am Klavier begleitet die Pianistin Ludmilla Kogan.

Kostenfreier Eintritt in Museen der Klassik-Stiftung Weimar

Wie jeden dritten Sonntag im Monat sind Besucherinnen und Besucher auch diesmal wieder dazu eingeladen, die Museen der Klassik-Stiftung Weimar am Sonntag, 20. November, von 14 bis 18 Uhr kostenfrei zu besuchen.