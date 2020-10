Kurzarbeit rettet nach wie vor Jobs über die Zeit

Den Weg in die Agentur für Arbeit in der Rosenthalstraße mussten im Oktober nach einem Jobverlust etwas weniger Menschen antreten als im September.

Weimar. Leichter Rückgang der Arbeitslosigkeit in Weimar und im Weimarer Land. Agentur sieht bereits wieder deutliche Zurückhaltung der Wirtschaft

Als „verhältnismäßig normale Herbstbelebung“ auf einem höheren Niveau der Arbeitslosigkeit wertet die Arbeitsagentur die leicht rückläufigen Zahlen in Weimar und im Weimarer Land. In der Stadt waren im Oktober 2112 Menschen arbeitslos, 104 weniger als im September, jedoch 465 mehr als vor einem Jahr. Die Quote sank von 6,9 auf 6,5 Prozent. Im Weimarer Land war ein Rückgang von 4,8 auf 4,6 Prozent zu verzeichnen: 2017 (-71) Menschen waren arbeitslos, jedoch 344 mehr als im Jahresvergleich.