Kurzfristige Absage des Absolventenkonzerts in Weimar

Das Absolventenkonzert der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar mit der Jenaer Philharmonie am Freitag, 30. Oktober, in der Weimarhalle muss abgesagt werden. Die Stadt Jena hat ihrem Orchester untersagt, in der Nachbarstadt aufzutreten. „Es gibt ein generelles Dienstreiseverbot für städtische Mitarbeiter in Orte, wo die 7-Tage-Inzidenz über 50 liegt“, bedauert Orchesterdirektorin Ina Holthaus. Die Studierenden sollen ihre Prüfungen im Rahmen einer internen Aufführung mit der Jenaer Philharmonie in Jena ablegen können. Bereits erworbene Eintrittskarten können bei der Tourist-Information Weimar zurückgegeben werden.