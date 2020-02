Der Pianist und Erzähler Andreas Wolff gastiert am 13. Februar in der Schlosskapelle Kromsdorf.

Kurzgeschichten auf dem Klavier

Der Kromsdorfer Verein „Bürgerschloss & Kulturbrauerei“ öffnet seinen Kulturbeutel in dieser Woche erneut. Für Donnerstag, 13. Februar, hat er den Coburger Komponisten und Pianisten Andreas Wolff, Jahrgang ‘93, in die Schlosskapelle eingeladen. Wolff wird in Kromsdorf Kurzgeschichten vortragen und diese dann auf dem Flügel in klassische Musik verwandeln. Dabei wird er auch Stücke seiner aktuellen, im Vorjahr erschienenen CD „Mosaic“ vorstellen. Der Abend beginnt um 19 Uhr. Und wiederum kann der Verein freien Eintritt ermöglichen.