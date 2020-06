Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kurzkonzert im Schießhaus-Viertel

Mit einer Einladung an die Nachbarn überraschte Michael Hesse jetzt die Schießhaus-Anwohner: „Wenn wir schon nicht zur Kunst können, dann holen wir sie doch zu uns. Drei Musiker des DNT werden am 26. Juni um 18 Uhr vor dem Schießhaus unter den Arkaden auftreten.“ Aus persönlichen Kontakten des Journalisten zu Musikern der Staatskapelle war die Idee entstanden. Seit Wochen spielen Musiker der Staatskapelle immer wieder in Einrichtungen, die besonders von den Covid-19-Einschränkungen betroffen sind. Nun musizieren sie erstmals für ein Wohngebiet. Benjamin Plag (Flöte), Barbara Demel-Voß (Violine) und Astrid Müller (Cello) kommen für ein halbstündiges Konzert ans Schießhaus. Die Künstler bitten um eine Spende, mit der ein soziales Projekt in Weimar unterstützt wird.