Ein Kuschel-Mammut zum Ausstopfen in drei verschiedenen Größen bietet das Museum für Ur- und Frühgeschichte an.

Weimar. Ein besonderes Bastelangebot hält das Museum für Ur- und Frühgeschichte zum Osterfest bereit: Ein Spielzeug-Mammut zum Ausstopfen.

Das Museum für Ur- und Frühgeschichte hat für die Osterwoche ein besonderes Kreativ-Angebot entwickelt: Eine Video-Anleitung vermittelt kurzweilig und gespickt mit Wissenswertem aus der Eiszeit, wie man selbst ein Kuschel-Mammut ausstopfen kann. Das Angebot richtet sich an Kinder, Familien und alle Interessierten. Das Mammut-Bastel-Set ist im Museumsshop unter Telefon 0361/573223331 zu bestellen. Die Abholung erfolgt kontaktarm nach Absprache zwischen 8 und 15.30 Uhr am Fenster des Museumsshops in der Humboldtstraße 11. Die Tiere gibt es in drei verschiedenen Größen.

