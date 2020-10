Weimar. Weimar erinnert an den 252. Geburtstag von Johannes Falk, Gründer der „Gesellschaft der Freunde in der Not“.

Ein Licht der Zuversicht wollte Weimars Falk-Verein gerade in Corona-Zeiten durch die Kulturstadt tragen.

Mit den entsprechenden Hygienemaßnahmen hielt er am Mittwoch daran fest, am Geburtstag von Johannes Falk, diesmal dem 252., zum Lampionumzug einzuladen. Zu Ehren des Gründers der „Gesellschaft der Freunde in der Not“ startete der stattliche Tross mit musikalischer Begleitung vom Falk-Denkmal am Graben zu Falks einstigen Wohnhäusern im Lutherhof, am Markt und in der Schillerstraße.