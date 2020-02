Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Land lehnt Einkaufssonntage für Weimar vorerst ab

„Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben. ( . . . ) Aus dem hohlen finstern Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor.“ – Ginge es nur um historisch-literarische Bezüge, dann hätte Weimar mit dem Osterspaziergang ein Pfund in der Hand. Doch Behördenanträge sind selten literarisch. Und so bekam die Stadt auf die Ankündigung ihrer verkaufsoffenen Sonntage für 2020 eine freudlose Ablehnung aus dem Landesverwaltungsamt.

Der Weimarer Ostermarkt (5. April), der Thüringer Töpfermarkt am 6. September, der Weimarer Zwiebelmarkt am 11. Oktober und die Weimarer Weihnacht (24.11.-05.01.) als Anlässe für Ausnahmen vom Ladenöffnungsgesetz reichen der Aufsichtsbehörde des Freistaates nicht. Sie forderte die Stadt auf, die ins Auge gefassten Einkaufssonntage mit fundierten Besucherprognosen zu untersetzen, die nicht vom Öffnen der Geschäfte abhängen. Eine erste Konsequenz scheint kaum noch abwendbar: Der mühevoll entwickelte Weimarer Ostermarkt wird in diesem Jahr wohl schon deshalb ohne Sonderöffnung der Geschäfte auskommen müssen, weil der lange Behördenweg nun die Termine einer sinnvollen Werbung überschreitet. In der Verwaltung war man sich in dieser Woche jedenfalls nicht sicher, ob für einen Einkaufssonntag zum Ostermarkt ein weiterer Anlauf genommen wird. Ohnehin sind die Hürden für das Öffnen von Geschäften aus besonderem Anlass an Sonntagen seit zwei bis drei Jahren höher geworden. Eine Chance auf Genehmigung haben beispielsweise nur noch direkte Anlieger der besonderen Ereignisse. Im Vorjahr konnte Weimar das noch insofern umschiffen, als das Bauhausjahr die gesamte Innenstadt einschloss und der Töpfermarkt vom Thüringer Tag des Handwerks begleitet wurde. Der Innungsmarkt der Thüringer Töpferinnung mit seiner inzwischen nach Jahrzehnten zählenden Tradition hätte für das Referat 510 im Landesverwaltungsamt offenbar nicht mehr genügend Gewicht gehabt. – Dagegen ziehen sich Zwiebel- und Weihnachtsmarkt ohnehin fast durch die gesamte Altstadt. Für Weimars gerade erst zu neuem Leben erweckten Innenstadtverein ist die Ablehnung ein Rückschlag. „Wir werden jetzt überlegen, wie wir die Stadtverwaltung bei den geforderten Angaben unterstützen können“, sagt Vorsitzender Jürgen Hoffmann. Er weiß aber auch, dass sich die Händler unter den Mitgliedern ihre eigenen Gedanken machen: Da werbe der Wirtschaftsminister der letzten Landesregierung für das sogenannte „Heimat-Shoppen“ beim stationären Handel, und die Landtagskoalition hinter dem Minister erschwert vergleichbare Aktionen zur Belebung der Innenstädte. Der Online-Handel bleibt dagegen von solchen Restriktionen unberührt. Versandhändler verkaufen im Netz rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag. Ganz gleich, ob es sich um einen Montag oder um Heiligabend handelt. Deshalb findet auch Oberbürgermeister Peter Kleine (parteilos) die gegenwärtige Praxis in Thüringen nicht gerade lebensnah. Auch er weiß allerdings um einschlägige Urteile, bei denen sich die Gewerkschaft Verdi gegen Einkaufssonntage gewehrt hatte. Warum die Verwaltung nun aber begründen soll, dass Hunderttausende zum Zwiebelmarkt nicht wegen der geöffneten Geschäfte kommen, will er dann doch nicht verstehen.