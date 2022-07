Landesbischof Kramer im Weimarer Klinikum

Weimar. Was den leitenden Geistlichen in Weimars Krankenhaus führte

Krankenhäuser in freigemeinnütziger Trägerschaft haben im Prozess der Krankenhausplanung nach Ansicht des Landesbischofs der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland, Friedrich Kramer, eine besondere und wichtige Rolle. „Mir ist es wichtig, dass gerade auch christliche, insbesondere evangelische, Krankenhäuser bei zukünftigen Strukturentwicklungen angemessen berücksichtigt werden“, so Kramer bei einem Besuch im Weimarer Klinikum am Mittwoch.

Kramer wollte Thüringens größtes christliches Krankenhaus kennenlernen und dessen Mitarbeitenden seine Wertschätzung für ihre Arbeit zum Ausdruck bringen, hieß es im Anschluss.

Blaulicht-Newsletter Lesen Sie in unserem täglichen Newsletter die aktuellen Meldungen zu Einsätzen und Lagen in der Region. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kramer betonte, dass er ein sehr breit aufgestelltes Krankenhaus mit einem guten christlichen Profil vorgefunden habe.

Schwerpunkt des Besuchs war ein Gespräch mit dem Aufsichtsrat des Klinikums und der Krankenhausleitung zu diakoniepolitischen und landespolitischen Themen. „Wir freuen uns, dass der Landesbischof Zeit gefunden hat, unser Klinikum zu besichtigen“, sagte Geschäftsführer Tomas Kallenbach. Er habe aufzeigen können, dass sich wirtschaftlicher Erfolg und freigemeinnützige Trägerschaft nicht ausschließen.

Während eines Rundgangs suchte Kramer das Gespräch mit Klinik-Mitarbeitenden. Begleitet von Chefarzt Henning Gockel und Pflegekräften erhielt Friedrich Kramer einen persönlichen Einblick in den Alltag der Klinik für Geriatrie am Sophien- und Hufeland-Klinikum. Beeindruckt zeigte er sich von Arbeit der Mitarbeitenden wie von der Architektur des Gebäudes und nahm sich auch Zeit für ein Gespräch mit einem Patienten der geriatrischen Station.

Abgerundet wurde der Rundgang durch einen Besuch der Klinikkapelle und der Erläuterung der seelsorgerischen Angebote durch den Rektor Pfarrer Axel Kramme. Zum Abschluss fand eine feierliche Andacht statt, an der unter anderem auch Vertreter aus den Bereichen Ärzte und Pflege teilnahmen. Die Andacht wurde in die Stationszimmer übertragen.