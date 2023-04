Landesjugendbigband Thüringen gastiert im Weimarer Mon Ami

Weimar. Gastdirigent Rolf von Nordenskjöld hat das Programm mit dem Titel „Back Home“ mit den jungen Musikern während der vergangenen Tage in Weimar erarbeitet.

Nach ihrer ersten Probenphase 2023 in Weimar lädt die Landesjugendbigband Thüringen am Wochenende zu einem Konzerten ein. Am Sonntag, 16. April, 17 Uhr gastiert die Bigband im Mon Ami, teilt die Thüringer Landesmusikakademie Sondershausen mit.

Der Gastdirigent Rolf von Nordenskjöld hat das Programm mit dem Titel „Back Home“ mit den jungen Musikern und Musikerinnen während der vergangenen Tage erarbeitet. „Back Home“ sei ein eigener Titel des von Rolf von Nordenskjöld komponierten und arrangierten Programms. Es wird zudem seine Komposition „Dreams“ mit den Stücken „Gloomy“, „Mystic“ und „Bright“ sowie der Samba „Road Movie“ zu hören sein, außerdem Vocal Pieces mit verschiedenen Sängern, heißt es.