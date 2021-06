Landesrabbiner Alexander Nachama gibt Einblick in jüdische Küche

Alexander Nachama, Rabbiner der jüdischen Gemeinde von Thüringen, ist am Donnerstag zu Gast in Weimar.

Weimar. Landesrabbiner Alexander Nachama gibt in Weimars Mon Ami Einblick in die Speisevorschriften der jüdischen Küche.

Das Judentum kennt bestimmte Voraussetzungen für die Zubereitung und den Genuss von Speisen und Getränken, die in den fünf Büchern Moses verankert sind. Diese Speisevorschriften werden unter dem Begriff Kaschrut zusammengefasst. Oft auf das Verbot von Schweinefleisch reduziert, gehen sie jedoch weit darüber hinaus. Der Thüringer Landesrabbiner Alexander Nachama gibt an diesem Donnerstag auf Einladung der Volkshochschule im Saal des Mon Ami Einblicke in die religiösen Speisegesetze und damit auch in den Alltag gläubiger Juden. Der rund eineinhalbstündige Vortrag beginnt um 18.30 Uhr und ist kostenfrei. Anmeldungen sind unter www.vhs-weimar.de noch möglich.