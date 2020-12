Landesregierung verbietet schärfere Corona-Maßnahmen in Weimar

Mit Unverständnis hat die Stadt Weimar darauf reagiert, dass sie die Verantwortung für die Eindämmung der Corona-Infektionen nicht mehr selbst wahrnehmen darf. Weimar wollte wegen stark ansteigender Fallzahlen eine neue Allgemeinverfügung erlassen, um die Infektionen in Pflegeheimenen, Kindergärten und Schulen zu reduzieren.

Zur fachlichen Konsultation gab die Stadtverwaltung den Entwurf an die Landesbehörden weiter. Zurück kam ein ausdrückliches Verbot. So lange die Thüringer Verordnung gelte, gebe es keinen Raum für abweichende Festlegungen der Gesundheitsämter, hieß es da sinngemäß.

Die Maßnahmen waren im Haupt- und Personalausschuss des Stadtrates mit den Fraktionsvorsitzenden erläutert worden und sollten am 4. Januar in Kraft treten. Denn das Gros der Infektionen wird derzeit in Heimen, Schulen und Kitas weitergegeben. Die aktuelle Form der Notbetreuung erfülle dabei ihre Funktion nicht. Manche Kindergärten sind bis zu 70 oder 80 Prozent, viele mindestens zu 50 Prozent belegt.

„Wie es jetzt aussieht, dürfen wir unsere Stadt nicht stärker schützen, obwohl wir es für nötig halten“, sagte Oberbürgermeister Peter Kleine enttäuscht. Er habe sogar den Eindruck, dass dabei mit zweierlei Maß gemessen werde, sagte er mit Verweis auf andere Kreise.

Größte Kundgebung gegen Corona-Maßnahmen in Weimar

An einer Versammlung von Kritikern der Corona-Maßnahmen beteiligten sich am Montagabend in Weimar 110 Personen. 35 Menschen hatten sich laut Polizei zum Gegenprotest eingefunden. Damit fand in Weimar am Montag die teilnehmerstärkste von laut Polizei insgesamt 17 Kundgebungen gegen die Coronamaßnahmen in Thüringen statt.

