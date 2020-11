Landgemeinde stellt Förderantrag für Straße nach Buchenwald

Die Landgemeinde Am Ettersberg wird für die Straße zwischen Hottelstedt und der Gedenkstätte Buchenwald einen Antrag auf Aufnahme in das Kommunale Verkehrs-Infrastrukturprogramm des Freistaates Thüringen stellen. Darauf verständigten sich vor wenigen Tagen Landgemeinde-Bürgermeister Thomas Heß (CDU) und die Staatssekretärin im Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft, Susanna Karawanskij (Die Linke).

Die Landgemeinde ist für rund 600 Meter zuständig, beginnend südlich des Dorfes an der Einmündung der Straße aus Richtung Ettersburg. Den Sanierungsbedarf der Straße stellt Heß nicht in Frage: „Sie weist enorme Schäden auf und ist auch für Radfahrer problematisch.“ Auf der Prioritätenliste der Landgemeinde stehe dieses Projekt aber nicht an einer der vorderen Positionen: „Hottelstedt ist insgesamt ja aus mehreren Richtungen gut erreichbar“, so der Bürgermeister. Entscheidend sei deshalb an dieser Stelle die Unterstützung des Freistaates. Als Katharina Schenk, Staatssekretärin im Innenministerium, vor einigen Wochen die Kloßwelt in Heichelheim besuchte, nutzte Heß die Gelegenheit, um dieses Anliegen kurz anzureißen. So bekam er den „kurzen Draht“ zu Schenks Kollegin Karawanskij vermittelt.

Auf rund 600.000 bis 700.000 Euro belaufen sich die Kostenschätzungen für eine grundhafte Sanierung der rund 600 Meter. Bei Aufnahme in das Infrastrukturprogramm würde die Landgemeinde 75 Prozent davon gefördert bekommen – sogar inklusive der Planungskosten, die bei vielen anderen Projekten nicht zum Förderumfang gehören. Der Antrag muss bis 30. Juni kommenden Jahres gestellt sein, um Chancen auf eine Zusage für 2022 zu haben. „Ein Argument dafür ist die überregionale Bedeutung“, so Heß. „Besucher, die von der Gedenkstätte zum Beispiel zu Schloss Ettersburg oder nach Heichelheim fahren wollen, kämen hier entlang.“