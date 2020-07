Krautheim. Nordkreis-Stadtrat tagt am Mittwochabend in Krautheim

Landgemeinde will KIV-Anteile kaufen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Landgemeinde will KIV-Anteile kaufen

Um Befugnisse für Bürgermeister Thomas Heß (CDU) geht es unter anderem in der Stadtratssitzung der Landgemeinde Am Ettersberg am Mittwoch, 8. Juli. Die Abgeordneten stimmen darüber ab, ob der Bürgermeister bevollmächtigt wird, Entscheidungen im Zuge der Umgestaltung des Ortszentrums rund um das Dorfgemeinschaftshaus Hottelstedt zu treffen. Auch zum Abschluss von Miet- und Betreiberverträgen für die Kindergärten im Einzugsgebiet der Landgemeinde sowie von Verwalterverträgen für die kommunalen Wohnungen soll Heß ermächtigt werden.

Ein Tagesordnungspunkt betrifft die Kommunale Informationsverarbeitung Thüringen (KIV), einen IT-Dienstleister, den bereits rund 250 Kunden im Freistaat nutzen. Für die Landgemeinde Am Ettersberg steht der Kauf von Gesellschafter-Anteilen der KIV zur Debatte.

Da Berlstedt als selbstständige Gemeinde die Regelung wiederkehrender Straßenausbaubeiträge getroffen hatte und die Anwohner per Landesgesetz inzwischen keine Beiträge mehr zahlen müssen, steht eine entsprechende Satzungsänderung zum Beschluss. Auch die letzte Jahresrechnung für Berlstedt als eigenständige Gemeinde (2018) sowie die Entlastung des Bürgermeisters dafür sind ein Thema.

Konkret wird es in Bauangelegenheiten (unsere Zeitung berichtete): Der Bebauungsplan für das Projekt „Generationswohnen in Berlstedt“ sowie die Bevollmächtigung des Bürgermeisters zum Vertragsschluss mit dem Windenergie-Betreiber Boreas über zwei Anlagen bei Thalborn gehören ebenfalls zum öffentlichen Teil der Sitzung.

8. Juli, 19 Uhr, Bürgerzentrum Krautheim, Am Schenkanger