Landgut Holzdorf lädt zum Besuch ein

Seine Pforten öffnet das Landgut am Sonntag, 4. Oktober, 14 bis 16 Uhr, wieder für Besucher. Zu besichtigen sind das Herrenhaus mit Galerie und die historischen Beratungsräume. Der Landschaftspark lädt zum Spaziergang ein, in Vorbereitung auf die Bundesgartenschau wurden zahlreiche Wege im Park saniert. Kaffee und Kuchen gibt es in der Cafeteria.