Als Chef einer Verwaltung wie auch als Lokalpolitiker stört sich der Großobringer Thomas Heß (CDU) daran, dass nach jetzigem Stand am 25. April kommenden Jahres der Thüringer Landtag neu gewählt wird.

Der Bürgermeister der Landgemeinde Am Ettersberg sieht zum einen den Zeitpunkt des Urnengangs als problematisch an. Die Wahl auf einen Tag zu legen, der unter normalen Umständen Jugendweihen vorbehalten ist, minimiere die Chance, genügend freiwillige Helfer für die Wahlvorstände zu finden. Immerhin seien in der Gemeinde 24 Wahllokale zu besetzen. Um die Wahl ausreichend vorbereiten zu können, müsse Heß seinen Verwaltungsmitarbeitern vermutlich auch untersagen, während der Osterferien Urlaub zu machen.

Die Umstände, unter denen die Wahl stattfinde, sieht der Bürgermeister ebenso kritisch. Den Landtag in Zeiten der Pandemie zu wählen, könnte darauf hinaus laufen, ausschließlich per Briefwahl abzustimmen. Andernfalls stehe die Landgemeinde in der Pflicht, eine Fülle an Infektionsschutzmaßnahmen zu treffen, die ihre Möglichkeiten übersteigen: angefangen bei separaten Ein- und Ausgängen des Wahllokals, was sich schon baulich nicht überall machen lasse, bis hin zur Anschaffung teurer Spucktrennwände, deren Kosten nicht in vollem Umfang vom Land erstattet werden müssen. „Gerade in Corona-Zeiten müssen wir besonders klug mit unserem Geld haushalten und es dort einsetzen, wo es am dringendsten benötigt wird", so Heß.

Nicht zuletzt hinterfragt er als Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Nordkreis die Wahl aus politischer Sicht. Thüringen verfüge über einen augenscheinlich arbeitsfähigen Landtag, der 2019 durch eine reguläre Wahl demokratisch legitimiert worden sei.

Selbst wenn die CDU seinerzeit zu den Parteien gehörte, die im Stabilitätspakt die Neuwahl festschrieben, liege der Sinn einer neuerlichen Abstimmung vor Ablauf der Legislaturperiode nicht auf der Hand. „Es ist zu erwarten, dass sich das neue Wahlergebnis nicht wesentlich von dem aus 2019 unterscheiden würde. Statt eine eindeutige Mehrheit im Landtag zu bekommen, ist es wahrscheinlicher, dass die politische Landschaft im Parlament noch weiter zersplittert", sagte Heß. Er wisse keine Partei, auch nicht seine eigene, die von Neuwahlen zum aktuellen Zeitpunkt mit hoher Wahrscheinlichkeit profitieren würde.