Brigitte Kücken an ihrem 101 Geburtstag.

Langjährige Musikpädagogin Brigitte Kücken feiert 101. Geburtstag in Weimar

Weimar. Ein besonderer Geburtstag wurde in der Marie-Seebach-Stiftung in Weimar gefeiert.

Stolze 50 Jahre lang hatte sie die Flötenausbildung an der heutigen Jenaer Musik- und Kunstschule geprägt. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, in deren Leben sie das Musizieren brachte, kann sie beim besten Willen nicht benennen: „Es sind einfach zu viele!“

Brigitte Kücken bezog bereits vor 21 Jahren ihre Wohnung in der Tiefurter Allee und fühlt sich sichtlich wohl im Ambiente des Gründungshauses der Marie-Seebach-Stiftung. Deren Leben gestaltet sie seither entscheidend mit, als Kennerin von Kunst und Musik, vielfach als Musikerin, häufig im Zusammenspiel mit anderen Stiftsherrschaften, aber auch durch ihre Lebensweisheit. Am 13. Juli feierte sie nun ihren 101. Geburtstag, wie die Stiftung mitteilt.

Die Frage nach dem „Geheimrezept“ für ein so hohes Alter beantwortet Brigitte Kücken zunächst mit Schulterzucken. „Die Mischung macht’s wohl: Meine Großmutter wurde 103 Jahre alt, vielleicht ein Erbteil, viel Musik, ausgeglichene Ernährung, fast keine Medikamente“, sagt sie schließlich und fügt nachdenklich hinzu: „Im Laufe der Zeit wurde ich immer gelassener, vermutlich ist es vor allem das!“ Ein Konzert zum Geburtstag mit ehemaligen Schülern ist für den September in Planung, gefeiert wird mit den Mietern der Tiefurter Allee 8 bereits in der kommenden Woche.