„Lanzelot“ zu Gast im „Atelier neuer Musik“

. Als „sensationelle Opern-Wiederentdeckung“ wurde die Neuinszenierung von Paul Dessaus Oper „Lanzelot“ gefeiert, die das DNT und das Theater Erfurt in Koproduktion realisiert haben. Fast 50 Jahre war das monumentale Werk nicht mehr gespielt worden. Für die in enger Zusammenarbeit von Dirigent Dominik Beykirch, Regisseur Peter Konwitschny und Ausstatter Helmut Brade entstandene Produktion und die außerordentliche künstlerische Leistung aller Beteiligten gab es viel Beifall. MDR Kultur hat von der Premiere am 23. November im DNT einen Audio-Mitschnitt angefertigt, der seit seiner Ausstrahlung am Sonntag im Format „MDR Kultur in der Oper“ sechs Monate auf www.mdrkultur.de verfügbar ist. Der Deutschlandfunk widmet dem Werk und seiner Wiederentdeckung zudem am Samstag, 21. Dezember, ab 22.05 Uhr unter der Überschrift „Drachenköpfe wachsen nach“ eine Sendung in der Reihe „Atelier neuer Musik“ mit Interviews und Hörbeispielen aus der Neuinszenierung am DNT Weimar. Wer Paul Dessaus „Lanzelot“ noch in Weimar live erleben möchte, sollte sich beeilen. Für die verbleibenden zwei Aufführungen im DNT am 28. Dezember und 19. Januar gibt es nur noch Restkarten. Weitere fünf Vorstellungen folgen ab 16. Mai 2020 im Theater Erfurt mit dem Philharmonischen Orchester Erfurt.