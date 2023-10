Laubsäge-Kunst am Sonntag in Hohenfelden

Hohenfelden. Eine Handwerks-Vorführung steht diesmal auf dem Programm der Sonntags-Aktionen im Freilichtmuseum.

Handwerkliches zum Ausklang der Herbstferien bietet das Thüringer Freilichtmuseum Hohenfelden am Sonntag, 15. Oktober: Steffen Brunner, Inhaber einer kleinen Holzmanufaktur in Wernshausen bei Schmalkalden, besucht das Museumsdorf am Eichenberg. Von 14 bis 16.30 Uhr zeigt er dort den großen und kleinen Gästen, wie aus einfachen Holz- und Sperrholzplatten mit Hilfe der Laubsäge filigrane Muster ausgearbeitet werden sowie Figuren und andere Holzwerke entstehen. Zu entrichten ist nur der übliche Eintrittspreis (Kinder 2,50 Euro, Erwachsene 7 Euro, Familienkarte 15 Euro). Die Saison auf dem Eichenberg dauert wie immer bis 30. Oktober, danach geht das Museum in die Winterpause und öffnet nur noch den Pfarrhof im Dorf.