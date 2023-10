Laura I. bei erstem Auftritt in Legefeld

Legefeld. Zwiebelmarkt-Königin zu Gast beim Legefelder Seniorencafé.

Zwiebelmarkt-Königen Laura I. war zu ihrem ersten Auftritt beim Legefelder Seniorencafé zu Gast. Im Rahmen der monatlich stattfindenden Veranstaltung hat es auch in diesem Jahr wieder ein Zwiebelfest gegeben. „Das wird auch gefeiert, weil die ältere Generation mitunter nicht mehr in der Lage ist, den Weimarer Zwiebelmarkt noch selbst zu besuchen“, so Ortsteilbürgermeisterin Petra Seidel (weimarwerk), die zusätzlich zum Besuch der Zwiebelmarkt-Königin auch die Entertainerin Regina Ross engagiert hatte, die in den vollen Saal des Legefelder Bürger- und Vereinshauses Stimmung brachte. „Es wurde gesungen, getanzt, geschunkelt, viel erzählt und auch gelacht“, so Petra Seidel.

Bereits 2018 kürten die Seniorinnen und Senioren erstmals eine eigene Zwiebelfee, deren Amt allerdings nicht auf ein Jahr festgesetzt ist. Inzwischen gebe es aber eine neue Kandidatin. Sie konnte zum Zwiebelfest allerdings nicht dabei sein, werde aber voraussichtlich im Dezember-Seniorencafé noch offiziell gekürt und heißt Jessica I.

Abgerundet wurde die Veranstaltung mit einer reichhaltig gedeckten Kaffeetafel, „Federweißer“ und Zwiebelkuchen.