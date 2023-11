Guten Morgen, Weimar! Leben in der weimarischen und der komödiantischen Schillerstraße

Susanne Seide über Langeweile auf der Flaniermeile im Herzen von Weimar.

Kennen Sie noch die Impro-Comedy-Serie „Leben in der Schillerstraße“, die mal auf Sat1 gelaufen ist? Ich habe sie durchaus gerne gesehen, weil die Comedians Anweisungen von der Regie umsetzen mussten, die die anderen Mitspieler nicht, das Publikum aber schon gehört hat. Und das führte zu aberwitzigen Szenen. Wegen schlechter Quoten wurde „Leben in der Schillerstraße“ aber abgesetzt.

Warum ich das hier schreibe? Es ist das Leben in der Schillerstraße, das in der echten in Weimar fehlt. Das Drumherum stimmt mit der neuen Beleuchtung, die wirklich sehr anheimelnd wirkt. Aber die Leute laufen oder schlendern nur einfach durch die Straße. Und ob sie, wie von vielen Geschäftsleuten erhofft, wirklich häufiger durch deren Ladentür eintreten, weil keine Weihnachtsmarkt-Hütte mehr davor steht, wird sich zeigen.

Zumindest im Knick am Schillerhaus hätten die Schillerstraße eine Glühweinhütte für die großen und ein Karussell für die kleinen Besucher belebt, weil sie dort fernab der Ladentüren verweilen könnten. Bei der Comedy-Serie wäre das meine Ansage aus dem Off gewesen...