Lebensdokumente aus dem Nachlass der Familie von Arnim werden in Weimar gezeigt

Weimar. Sonderführung zum Internationaler Tag der Provenienzforschung im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv.

Zu einer Sonderführung im Rahmen der Ausstellung „Dichterhaushalt und Lebenskunst. Vom Wohnen um 1800“ lädt am Internationaler Tag der Provenienzforschung an diesem Mittwoch die Klassik-Stiftung um 16 Uhr ins Goethe- und Schiller-Archiv ein.

Ausgehend von einigen Autografen und Alltagsdokumenten aus dem Nachlass der Familie von Arnim, die in der aktuellen Ausstellung zu sehen sind, werde in der Sonderführung gezeigt, in welchen Etappen der bedeutende Dichter-Nachlass Achim von Arnims vom Stammschloss der Familie in Wiepersdorf nach Weimar ins Goethe- und Schiller-Archiv eingegangen ist. Die Entgegennahme dieses Nachlasses habe sich in verschiedenen Abschnitten ereignet, die fast das gesamte 20. Jahrhundert umfassen würden, heißt es von der Klassik-Stiftung.

Die ausgestellten Objekte seien direkt mit dem Alltagsleben der von Arnims verbunden. Wie die mit ihren Kindern in Berlin lebende Bettine von Arnim und der auf dem ländlichen Gut Wiepersdorf verbliebene Achim von Arnim die täglichen Herausforderungen meisterten, lasse sich anhand des präsentierten Frachtzettels nachvollziehen. Außerdem seien Kuverts, auf denen Lebensmittellisten notiert sind, zu sehen und an Bettine gesandte Briefe. Der Eintritt sei frei.