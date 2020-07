Training der DLRG Berlstedt in Ottmannshausen

Ottmannshausen. Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft übten in Ottmannshausen

Lebensretter trainieren im Freibad

Um für den Freibad-Einsatz in Ottmannshausen gerüstet zu sein, trafen sich am Montag, 6. Juli, unter der Leitung von Enrico Füssel, Ingo Müller und Nils Allimann die Einsatzkräfte, Übungsleiter und einige Nachwuchsrettungsschwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Berlstedt zum Training. Trotz der 14 Grad kühlen Lufttemperaturen waren die Einheiten im 24 Grad warmen Wasser wichtig. Die DLRG übernimmt alle 14 Tage den Wochenenddienst im Freibad Ottmannshausen. Zum Glück musste in den vergangenen Jahren noch nie eine wirkliche Rettung durchgeführt werden.